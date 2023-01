All'interno del nascondiglio di via Cb 31 a Campobello di Mazara anche i poster di Joker e del Padrino

Un video realizzato e montato dai Carabinieri del Ros mostra l’interno dell’abitazione di Matteo Messina Denaro in via CB31 a Campobello di Mazara: vi si vede il salotto con le ormai note stampe di Jocker e del Padrino e numerose riproduzioni dei dipinti di Van Gogh. In una stanza adibita a palestra, c’è una panca con dei pesi oltre a decine di paia di scarpe.

