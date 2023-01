L'allarme del medico del detenuto al 41 bis in sciopero della fame dall'ottobre scorso

“Siamo in una situazione in discesa”, una situazione “rischiosa” per la sua vita: a parlare in una intervista a Radio Onda d’Urto è la dottoressa Angelica Milia che ha visitato in carcere Alfredo Cospito. Rispondendo a una domanda sulla possibilità che l’anarchico al 41 bis in sciopero della fame da ottobre rischia la vita, Milia ha risposto: “Sì, secondo me sì”.

“Il discorso può cambiare da un momento all’altro. Nel momento in cui supera il catabolismo glicemico lui rischia”, ha affermato. La dottoressa spiega che si sono ridotti tutti i livelli: emocromo, linfociti, leucociti, “tutti quei globuli che servono per la lotta contro le infezioni“.

“Si è fatto una doccia ieri sera intorno alle 23.30, è caduto a terra per ipotensione, è caduto con la faccia e ha riportato una frattura scomposta al naso e ha perso molto sangue” ha aggiunto la dottoressa Angelica Milia che ha visitato in carcere Alfredo Cospito. “L’ho trovato abbastanza male, la sua termoregolazione è andata – ha affermato – indossa 4 maglie e tre paia di pantaloni, ha sempre freddo“.

“Ha perso altri due chili, non tantissimo rispetto ai giorni precedenti – ha sottolineato -. La prossima visita è per il prossimo giovedì a meno che non ci siano altre necessità. Io sono in costante contatto con i colleghi del carcere”.

