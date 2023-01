Il piccolo di appena tre giorni è deceduto all'ospedale Pertini di Roma nel letto in cui la donna lo teneva dopo averlo allattato ed essersi addormentata

“Sto leggendo le dichiarazioni rilasciate dalla Asl 2 dicono che hanno garantito tutta l’assistenza necessaria, che alle puerpere viene fatta firmare un’autorizzazione a tenere i figli con loro… Bellissime parole, peccato non siano veritiere“. Così al Messaggero la mamma del neonato di tre giorni, trovato morto all’ospedale Pertini di Roma nel letto in cui la donna lo teneva dopo averlo allattato ed essersi addormentata.

“Più volte ho chiesto in reparto di essere aiutata perché non ce la facevo da sola e di portare per qualche ora il bambino al nido per permettermi di riposare, eppure mi è stato detto sempre di no“, aggiunge. “Non è che si giustificassero in qualche modo. Dicevano che non era possibile e basta. E io rimanevo lì a dovermi occupare di tutto. Dovevo allattare il piccolo, cambiarlo, riporlo nella culletta accanto al letto, e ho dovuto farlo anche subito dopo il parto anche se ero sfinita”.

