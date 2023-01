Ha fatto "una spesa complessiva di 26,61 euro": ha acquistato tritato, due birre Dreher e una bottiglia di detersivo Dixan

Uno scontrino, emesso alle 11.08 di sabato 14 gennaio del supermercato di viale Risorgimento a Campobello di Mazara, nel Trapanese, a circa tre chilometri della casa-covo di via Cb31 di Matteo Messina Denaro. È quello che hanno trovato i carabinieri del Ros durante le perquisizioni. “Una spesa complessiva di 26,61 euro”, hanno scritto i carabinieri del Ros in una nota inviata alla procura di Palermo. Tritato, due birre Dreher e una bottiglia di detersivo Dixan, il contenuto della busta del supermercato Coop.

“Ulteriori elementi emergevano dall’ispezione nelle altre stanze – prosegue la nota – in una si trovava posizionata la panca per l’allenamento e diverse paia di scarpe di marca, in un’altra veniva rinvenuta la slot della Sim Card “1 Mobile”, circostanza questa che faceva valutare la possibile riconducibilità all’utenza cellulare 377*****, che veniva rinvenuta nella disponibilità del latitante al momento del suo arresto”.

Il commesso del supermercato

Il commesso del supermercato ha dichiarato che ricorda “vagamente” qualcuno che potesse somigliare al boss Messina Denaro.

