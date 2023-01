E' accaduto nel comune di Fonte Nuova: inutili i soccorsi, è morto sul colpo

Ennesimo incidente mortale sul lavoro nell’area di Roma. L’autista di un camion è morto dopo che il braccio elevatore del mezzo ha urtato dei pannelli di cemento che hanno investito la cabina. È successo stamattina intorno alle 6 in Via Stella Polare, 21 nel comune di Fonte Nuova, a Roma. Inutili i soccorsi per l’uomo che è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, il nucleo SAF per soccorso a persona, i carabinieri, e il 118. o. L’intervento è tutt’ora in corso per la rimozione di parti pericolanti.

