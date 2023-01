Dovrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Il ritrovamento in via Edoardo Jenner

Una donna sui 30-40 anni è stata trovata morta, intorno alle 12.30, nell’androne di un palazzo in via Edoardo Jenner, nella zona di Monteverde, a Roma. Indagini in corso da parte dei poliziotti e della Scientifica per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto si apprende il corpo della donna non presenterebbe segni di violenza. Non si esclude sia morta per una caduta.

