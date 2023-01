La decisione della gip, nonostante l'opposizione dei legali di Perocchio

Ok alla proroga delle indagini sulla strage del Mottarone del 23 maggio 2021 per 6 mesi. Lo ha deciso la gip di Verbania Annalisa Palomba, che ha rigettato l’opposizione alla proroga che era stata avanzata dai legali di Enrico Perocchio, uno degli indagati per la strage nella quale hanno perso la vita 14 persone. Favorevole alla proroga chiesta dalla procura era invece l’avvocato Marcello Perillo, legale di un altro degli indagati, Gabriele Tadini.

La proroga alle indagini sulla strage alla funivia del Mottarone viene concessa in considerazione della presenza di molte parti indagate e offese e per la “complessità tecnica, giuridica e istruttoria”, si legge nel provvedimento. “Un ‘tempo di riflessione’ risulta necessario anche al fine di valutare la possibilità di archiviare alcune posizioni, riqualificare taluni reati, acquisire prove a favore delle parti” scrive ancora la gip.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata