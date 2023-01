La decisione del Riesame di Torino, dopo che la Cassazione aveva chiesto di esprimersi nuovamente

Il tribunale del Riesame di Torino ha disposto la sospensione per un anno dall’attività imprenditoriale nel settore dei trasporti per Luigi Nerini e la sospensione per un anno dall’attività professionale per Enrico Perocchio, accogliendo la richiesta della procura. I due sono tra gli indagati per la strage del Mottarone del 23 maggio 2021, nella quale hanno perso la vita 14 persone.

Luigi Nerini era il gestore della funivia del Mottarone, mentre Enrico Perocchio era il direttore dell’impianto, e viene ora sospeso per 1 anno dall’albo professionale. Il provvedimento segue il rinvio degli atti dalla Cassazione. L’ordinanza non è immediatamente esecutiva e può ancora essere impugnata, sempre davanti alla Cassazione.

Dalla procura trapela che la decisione “conferma e dà riscontro al quadro probatorio” impostato proprio dalla procura di Verbania. “Le argomentazioni della procura ancora una volta sono state ritenute valide”.

Cosa era accaduto

Nerini e Perocchio erano stati condotti in carcere pochi giorni dopo la strage del Mottarone del 23 maggio 2021, poi scarcerati dall’allora gip Donatella Banci Buonamici. La procura aveva fatto ricorso al Tribunale del Riesame, che aveva disposto per i due i domiciliari. Le difese dei due indagati erano però ricorse in Cassazione, la Suprema corte aveva poi rinviato nuovamente al Riesame, chiedendo una rivalutazione di alcuni punti.

Intanto procedono le indagini: lunedì la gip si sarebbe dovuta esprimere sulla proroga per sei mesi ma si è riservata la decisione, che potrebbe arrivare dunque nei prossimi giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata