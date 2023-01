Immagine Twitter/vigilidelfuoco

Il veicolo si è rovesciato dopo un volo di dieci metri. Ancora sconosciute le cause dell'incidente

Incidente stradale mortale a Veronella, in provincia di Verona. Per cause ancora sconosciute, un’auto è finita in un canale e si è rovesciata dopo un volo di dieci metri: morte tre delle quattro persone a bordo. L’altro passeggero è stato estratto dal veicolo da parte dei Vigili del fuoco e, dopo essere stato stabilizzato, è stato portato in ospedale. I pompieri ora stanno operando per il recupero delle salme e dell’auto.

