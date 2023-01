Due sono gravi, ricoverati al Cto. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e Spresal

Quattro operai ustionati per un’esplosione in una fabbrica di Volpiano nel Torinese. Due sono gravi e sono stati ricoverati al Cto. Altri due, in codice giallo, sono stati portati al Giovanni Bosco di Torino dal 118. Secondo le prime ricostruzioni, a esploderea è stato un macchinario per il riempimento di bombole a gpl. L’azienda è la Providus Local. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli ispettori dello Spresal e i carabinieri.

Secondo quanto si apprende, nella ditta di Volpiano gli operai stavano collaudando una bomboletta di gas che serve per riempire le bombole usate ad esempio nei campeggi: sembra che durante l’operazione di caricamento della bomboletta questa sia esplosa.

