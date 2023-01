Un uomo di 63 anni alla guida della sua auto ha scatenato il panico in via Nomentana, dopo essere stato bloccato dagli agenti della polizia locale ha colpito un agente nel tentativo di sottrarsi ai controlli

Panico in via Nomentana, a Roma, dove un automobilista è stato fermato dopo aver investito tre persone. Pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale sono intervenute in via Grazia Deledda, all’altezza via Gaspara Stampa, dove l’uomo di 63 anni è stato posto in stato di fermo dopo aver investito due bambini e una donna, prima di colpire un agente nel tentativo di sottrarsi ai controlli. L’uomo ha investito i due bambini di 11 e 7 anni, in via Nomentana, altezza via Giampiero Arci, poi è scappato investendo una donna di 60 anni. La folle corsa è finita scontrandosi su un’auto in sosta dove è stato bloccato dagli agenti della polizia locale che lo hanno portato in stato di fermo presso gli uffici del Gruppo di zona.

Secondo quanto si apprende, le tre persone investite sono state prese in carico dagli operatori del 118 e portati in ospedale in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

