La tragedia all'ecocentro di Ungias Galantè. A compiere il folle gesto un operatore ecologico

Tragedia ad Alghero: un operatore ecologico ha sparato contro due colleghi, ferendoli alle gambe, e successivamente ha rivolto l’arma contro se stesso, suicidandosi. Il fatto è avvenuto questa mattina all’ecocentro di Ungias Galantè, in via degli Artigiani. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118. Secondo quanto si apprende, l’intervento di un terzo operatore ha impedito all’uomo di continuare a sparare, ma non è riuscito a evitare che si uccidesse.

L’uomo si chiamerebbe Antonio Rosario Urgias e secondo le prime ricostruzione avrebbe avuto delle discussioni negli ultimi giorni in relazione alle proprie mansioni sul lavoro con l’azienda per la quale era impiegato. L’uomo si trovava nell’isola ecologica alla periferia di Alghero dopo aver prestato il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta secondo il proprio turno di lavoro. Lì si è consumata la tragedia. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del comando di Sassari e di Alghero.

