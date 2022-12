La tragedia in una ditta di Bollate, la vittima è un 52enne di origine straniera

Incidente mortale sul lavoro questa mattina nel Milanese dove i vigili del fuoco del comando di Milano sono intervenuti intorno alle 7.57 presso la ditta Riam di Bollate in via San Nicola 45 ditta che si occupa di demolizione di veicoli. L’incidente si è verificato nei pressi di un compattatore: l’operaio coivolto è deceduto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, personale della polizia locale e del 118.

La vittima è un uomo di 52 anni, di origine straniera. L’uomo, per cause ancora da indagare, sarebbe caduto in una pressa

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata