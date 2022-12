La ragazza è rimasta incastrata sotto al veicolo insieme alla madre, a Poggio a Caiano

Una bambina di 12 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto. È successo oggi pomeriggio attorno alle 17 in piazza XX settembre a Poggio a Caiano, comune della provincia di Prato. Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, ha investito due persone, madre e figlia, che sono rimaste incastrate sotto al veicolo. Il personale dei vigili del fuoco ha estratto le due donne per affidarle al personale sanitario. Le condizioni della figlia, una dodicenne, sono apparse subito gravi e, nonostante i tentativi di rianimazione, ne è stato dichiarato il decesso dai sanitari.

