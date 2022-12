Il figlio è stato interrogato: i due sono stati trovati in un lago di sangue nella loro abitazione

Una coppia di coniugi è stata ritrovata uccisa, in un lago di sangue, in un’abitazione a Racalmuto, in provincia di Agrigento. I carabinieri stanno sentendo il figlio della coppia, un 34enne. I due, secondo primissime ricostruzioni, sarebbero stati uccisi probabilmente con delle coltellate. L’uomo aveva 66 anni e la donna 62. A segnalare ai carabinieri che qualcosa non andava è stata la figlia che, dopo ripetute chiamate a casa dei genitori, non aveva ricevuto risposta.

