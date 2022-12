L'incidente nella notte: i giovani viaggiavano su una Mini Cooper che si è scontrata contro il mezzo condotto da un 65enne

Incidente stradale mortale in provincia di Bari: nello scontro tra un’auto e un pullman, avvenuto sulla provinciale 96 che collega Palo del Colle a Modugno: sono tre i ragazzi che hanno perso la vita nell’impatto. Un 21enne è morto sul colpo, mentre due giovani che erano ricoverate in ospedale sono morte qualche ora dopo. Stando a quanto si apprende, i giovani viaggiavano su una Mini Cooper che, per cause da accertare, si è scontrata contro il pullman condotto da un 65enne.

