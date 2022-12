Giacomo Pascale ha parlato a margine dei primi funerali delle vittime della frana

“Abbiamo sempre sentito vicino Roma, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni vuole essere relazionata tutti i giorni su quello accade. Le famiglie hanno scelto di non volere i funerali di Stato, sembrerebbe una lontananza ma di fatto non lo è se stiamo ai fatti. Giorgia Meloni, il ministro Piantedosi, il ministro Sangiuliano, il ministro Crosetto sono sempre collegati con noi. Sull’isola è venuto il presidente della Regione Campania De Luca che ha assunto degli impegni puntuali e li ha mantenuti così come il governo. Dal punto di vista economico li sentiamo vicini l’auspicio è quello che questa emergenza non finisca mai”. Lo ha detto Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno, a margine delle celebrazioni dei funerali di Eleonora Sirabella e del fidanzato Salvatore Impagliazzo, vittime della frana del 26 novembre. “Ci spaventa passare dalla fase emergenziale alla fase ordinaria e finire nel dimenticatoio, fosse solo perché lo abbiamo già vissuto con il sisma di cinque anni fa”, ha concluso.

