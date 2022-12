Il crollo, che ha coinvolto anche la strada sottostante il ponte, per puro caso non ha causato feriti

Sarà demolito oggi il ponte crollato due notti fa in provincia di Pisa. Ad annunciarlo il sindaco di Monteverdi Marittimo: “Questa mattina sono iniziati i lavori di demolizione dell’impalcato”, scrive Francesco Govi. Il ponte era collassato la notte tra l’1 e il 2 dicembre sulla strada provinciale sp329 tra Canneto e Monteverdi. Il crollo, che ha coinvolto anche la strada sottostante il ponte, per puro caso non ha causato feriti. Ieri, lo stesso sindaco a seguito del sopralluogo effettuato con il presidente della provincia di Pisa, Massimiliano Angori, e con i tecnici, aveva parlato di un “arco temporale di 60-90 giorni” entro cui “la provincia provvederà alla demolizione dell’impalcato del ponte e successivamente provvederà al posizionamento di un ponte biley per ripristinare la viabilità in senso unico alternato. Allo stesso tempo la provincia – aveva spiegato il sindaco – provvederà alla progettazione ed infine all’esecuzione dell’opera che comporterà oltre un anno di interventi”.

