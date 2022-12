Oscurati due siti e tre profili Facebook

Un 49enne di Padova è indagato perché ritenuto responsabile di aver messo in piedi una truffa online da centinaia di migliaia di euro. Il G.I.P. del Tribunale ha emesso un decreto di sequestro preventivo che ha disposto l’oscuramento di due siti internet, tre profili Facebook e la rimozione di diversi filmati dalla nota piattaforma di condivisione YouTube. L’uomo è accusato di aver circuito gli investitori che, attirati dalla prospettiva di floridi guadagni, sarebbero poi caduti nella trappola dei falsi investimenti in strumenti finanziari, arrivando, in alcuni casi, anche a essere minacciati all’atto della richiesta di restituzione del capitale investito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata