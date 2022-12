Arrestato un trafficante: risponderà in Italia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Arrestato in Francia un uomo ritenuto responsabile di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: avrebbe agevolato l’ingresso in Italia di centinaia di migranti irregolari, che arrivavano sul territorio nazionale con documenti contraffatti usando voli di linea in partenza da Malta. Si tratta di un cittadino guineano, coinvolto nell’ottobre 2021 nell’operazione ‘Malta’s Passeur’ della Guardia di Finanza di Treviso: era stato allora destinatario di una misura cautelare ma si era dileguato in Francia. Arrestato ora a Orleans, dovrà comparire davanti all’Autorità giudiziaria trevigiana.

