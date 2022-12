Il ritrovamento dopo l'allarme dato da un'amica che non la vedeva da giorni

I carabinieri di Città di Castello (Perugia) stanno conducendo le indagini in merito al rinvenimento del corpo di una donna tedesca di 70 anni, deceduta all’interno della propria abitazione, e non si esclude l’ipotesi dell’omicidio.

L’allarme dato da un’amica

A seguito di una richiesta di intervento da parte di una amica coetanea che non ne aveva notizie da giorni, i militari sono intervenuti nella frazione Pistrino del Comune di Citerna, e dopo aver avuto accesso all’interno dell’abitazione con l’aiuto dei vigili del fuoco di Città di Castello, hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna, che presentava tumefazioni al volto, segno di una possibile colluttazione.

Da una prima sommaria ispezione cadaverica, effettuata dal medico legale intervenuto con il pubblico ministero, e sulla base dei primi elementi raccolti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando provinciale Carabinieri di Perugia, spiegano i carabinieri, non si può escludere l’ipotesi omicidiaria. La salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale di Perugia, ed è stata disposta l’autopsia per aiutare a far luce sull’accaduto.

