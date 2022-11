A bordo del mezzo una ventina di persone

(LaPresse) È di 17 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a San Donato Milanese, in provincia di Milano. Un autobus con a bordo 20 persone, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un mezzo pesante sulla strada provinciale Paullese. Al momento il personale di Areu ha soccorso l’autista dell’autobus che ha riportato trauma addominale e a entrambe le gambe. In corso di valutazione le condizioni degli altri feriti.

