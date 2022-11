La Corte d'Assise di Sassari ha condannato Massimiliano Farci

La Corte d’Assise di Sassari ha condannato all’ergastolo, con isolamento diurno per un anno e mezzo, Massimiliano Farci, accusato dell‘omicidio di Speranza Ponti nel 2019 ad Alghero, mentre era in regime di semilibertà. La giuria ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri Angelo Beccu e Beatrice Giovannetti.

Per Farci, 55enne di Assemini, oggi presente in aula, si tratta del secondo ergastolo, dopo quello per il delitto Baldussi nel 1999.

