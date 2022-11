'Gli ebrei sono i nuovi razzisti e fascisti' è la frase scritta con una bomboletta spray di colore nero

‘Gli ebrei sono i nuovi razzisti e fascisti’: è la scritta, vergata con una bomboletta spray di colore nero, comparsa nella notte sulla Sinagoga di Trieste.

La scritta è comparsa in una data simbolica: nella notte tra il 9 e 10 novembre 1938, i Nazisti scatenarono contro gli ebrei ‘La notte dei cristalli’, massiccia rappresaglia messa in atto in Germania e nei territori annessi.

