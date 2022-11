Il capo missione, Clemens Ledwa: "La situazione metereologica peggiorerà nelle prossime ore"

(LaPresse) Gli operatori a bordo della nave Rise above, della Ong Mission lifeline, chiedono di poter sbarcare in un porto sicuro. “Il nostro equipaggio è riuscito a prendere a bordo 95 persone. Tra queste ci sono 42 minori”, dice il capo missione della nave, Clemens Ledwa. “La situazione metereologica peggiorerà nelle prossime ore. Chiediamo un luogo sicuro, non è un desiderio è un diritto di tutti”, conclude.

