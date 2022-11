E' successo a Custoza, in provincia di Verona. Un'altra morte bianca si è verificata in Trentino: vittima un operaio di 56 anni

Una giovane veterinaria è morta schiacciata da una mucca che stava visitando in un allevamento di Custoza, in provincia di Verona. Si tratta della 25enne Chiara Santoli, originaria di Rovereto, in Trentino. “Siamo tutti senza parole – commenta Marco Ghedina, presidente dell’Ordine dei veterinari di Trento -. Assieme al direttivo ci stringiamo attorno alla famiglia della giovane collega”.

In Trentino un’altra morte bianca

Un altro incidente mortale sul lavoro è accaduto ad Arco, in Trentino. La vittima è un operaio edile di 56 anni, caduto da una impalcatura all’interno di un cantiere. A quanto si apprende l’uomo stava lavorando in un cantiere che sta realizzando un nuovo condominio in via Bruno Galas. Attorno alle 14.30 la caduta fatale. Sul posto sono arrivati i carabinieri per ricostruire la dinamica della tragedia.

