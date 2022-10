Il massacro compiuto da una baby gang ripreso con un cellulare

Baby gang in azione nella notte di sabato in piazza Trilussa a Trastevere. Un uomo di mezza età sdraiato per terra sui sampietrini circondato da un branco di ragazzi. Uno lo colpisce con un calcio alla testa. Un altro grida “Daje de tacco” e la vittima viene nuovamente colpita con un altro calcio in faccia. Poi un terzo. L’uomo – presumibilmente un senzatetto – rimane a terra, tramortito.

È quanto si vede in un video pubblicato da Repubblica che racconta il pestaggio.

D’Amato: “Individuare autori aggressione”

“L’aggressione avvenuta a Trastevere è di una violenza gratuita e inaudita, rivolta verso chi è più debole. L’uomo è stato trasferito in ospedale in codice giallo, è noto ai sanitari anche per patologie psichiatriche. È assurda questa folle violenza e spero che gli autori vengano presto individuati”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

