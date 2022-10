Il ministro Piantedosi ha dato ordine di interrompere l'evento che dovrebbe andare avanti tre giorni

(LaPresse) Un elicottoro sorvola l’area dove è stato organizzato un rave party in provincia di Modena. In zona Cittanova, nella notte tra sabato e domenica, sono accorse migliaia di persone e per motivi di ordine pubblico sono state temporaneamente chiuse alcune uscite autostradali nella zona. La festa si svolge in un grande capannone in disuso e dovrebbe andare avanti fino a martedì. Si attende però un intervento delle forze dell’ordine dopo che il ministro dell’Interno Piantedosi ha chiesto al prefetto di Modena di agire in modo da interrompere l’evento.

