Nicola Spagnolo è stato avvistato da familiari e amici a 2500 metri di altezza sulla catena del Lagorai, verso cima Cece

Il corpo senza vita di Nicola Spagnolo, 27 anni, è stato ritrovato da familiari e amici. Il ragazzo di Scorzè (in provincia di Venezia) era dato per disperso da una settimana sulla catena del Lagorai, in Trentino. Salito in quota, il gruppo ha percorso i ghiaioni che portano a cima Cece: tra la parete nord e il sentiero 349, a quasi 2.500 metri di altezza, è stato avvistato il corpo. Sul posto sono stati elitrasportati gli operatori del Soccorso alpino della stazione di Moena e della Guardia di Finanza. Dopo il nulla osta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo dell’elicottero e trasferita a Predazzo.

