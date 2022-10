Artem Uss, figlio del governatore di Krasnoyarsk, è accusato di riciclaggio di denaro su scala internazionale

Il tribunale Meshchansky di Mosca ha emmesso un mandato di arresto nei confronti del figlio del governatore del territorio di Krasnoyarsk, Artem Uss, nell’ambito di un procedimento penale per riciclaggio di denaro su scala internazionale, come riporta Tass. Uss era stato arrestato la settimana scorsa a Milano Malpensa su richiesta degli Stati Uniti che lo accusano di “contrabbando di tecnologie militari e petrolio, elusione delle sanzioni e riciclaggio per milioni di dollari”.

