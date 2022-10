E' accaduto a 'Non è l'arena' su La7 durante un servizio su un palazzo di Napoli occupato abusivamente

Francesco Emilio Borrelli, giornalista e consigliere regionale della Campania, minacciato di morte in diretta. E’ successo durante un servizio andato in onda a ‘Non è l’Arena’, su un palazzo occupato abusivamente a Napoli. Nell’edificio abiterebbero esponenti della camorra. Su twitter il consigliere regionale ha ha condiviso un fuorionda del programma andato in onda su La7 in cui una donna direbbe: “Ti sparo in faccia”.

Non è l’Arena, fuorionda choc: “Ti sparo in faccia” https://t.co/43NwE0t7p5 — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) October 25, 2022

