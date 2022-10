Francesco Valdiserri, foto dai social

La 23enne Chiara Silvestri resta ai domiciliari: Francesco Valdiserri è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto

Nel giorno dei funerali per Francesco Valdiserri, è stato convalidato l’arresto di Chiara Silvestri, la ventitreenne che giovedì notte ha investito e ucciso il giovane a Roma. La giovane, come disposto dal giudice, resta ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale aggravato. Ieri la procura di Roma ha disposto una perizia sul cellulare sequestrato a Silvestri, che servirà tra le altre cose a chiarire se il cellulare fosse in uso al momento dell’impatto, in via Cristoforo Colombo. All’investitrice, risultata positiva ai test alcolemici e tossicologici, già in passato era stata ritirata la patente.

Oggi i funerali: c’è anche Giorgia Meloni

Dopo il giuramento al Quirinale, la premier Giorgia Meloni sta partecipando ai funerali di Francesco Valdiserri, il 18enne ucciso due giorni fa da un’auto a Roma. Nella chiesa di Santa Maria Liberatrice, a Testaccio, fra gli altri sono presenti anche i ministri Antonio Tajani e Francesco Lollobrigida, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il segretario del Pd Enrico Letta, l’ex ministra Mara Carfagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata