Arrestato un 33enne

(LaPresse) Commetteva abusi e violenze sessuali sulla figlia di nemmeno due anni e li riprendeva con un iPhone: con queste accuse un 33enne italiano è stato arrestato grazie alle indagini della polizia postale di Roma e Milano. Le accuse sono detenzione, produzione e cessione di materiale pedopornografico e violenza aggravata nei confronti della vittima. Le immagini venivano postate sul web. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata