Al culmine di una lite ha preso a botte la madre fino a ucciderla e poi ha telefonato ai carabinieri per confessare ciò che aveva appena fatto. È accaduto poco dopo la mezzanotte a Calbenzano, una frazione del Comune di Subbiano (Arezzo). La vittima è una donna di 85 anni.

Il figlio, 48 anni, che pare avesse problemi di tossicodipendenza, viveva con lei nella villetta in cui si è consumato il delitto. L’uomo è stato portato prima in ospedale e poi in caserma del comando provinciale dei carabinieri di Arezzo.

