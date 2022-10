Più di 30 gli interventi di soccorso effettuati dai Vigili del fuoco

(LaPresse) Vigili del fuoco al lavoro dal mattino di oggi per le forti piogge che hanno colpito la provincia di Trapani causando l’esondazione dei torrenti Verderame e Baiata: più di 30 gli interventi effettuati per portare al sicuro automobilisti in difficoltà, persone rifugiatesi sui tetti delle case e alunni bloccati nelle scuole allagate. Salvata anche una famiglia rimasta isolata che era rimasta bloccata dentro casa.

