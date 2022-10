Sono ancora in corso di accertamento le cause del decesso, avvenuto intorno alle ore 3

Un bambino di un anno, probabilmente in preda a una crisi respiratoria, è morto dopo essere stato trasportato prima all’ospedale di Nola e poi al Santobono di Napoli. Sono ancora in corso di accertamento le cause del decesso, avvenuto intorno alle ore 3. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Vitaliano, su richiesta del personale 118 già sul posto in un appartamento di Traversa Cittadella. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che, su disposizione del magistrato della Procura di Nola, hanno sequestrato la salma per l’autopsia.

