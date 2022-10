L'uomo stava eseguendo lavori di manutenzione

Tragedia sul lavoro nella notte in Liguria: intorno 00:45 di questa notte i vigili del fuoco di Imperia sono intervenuti nella stazione sotterranea di Sanremo per l’incendio di un locomotore impegnato in alcuni lavori di manutenzione. Spente le fiamme, è stato trovato il cadavere del macchinista.

L’operaio lavorava in una ditta appaltatrice esterna a Rete Ferroviaria Italiana, impegnata in un cantiere notturno per la manutenzione della linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia. L’evento ha causato il blocco della circolazione ferroviaria. “RFI esprime il proprio cordoglio per la vittima dell’incidente le cui cause sono in corso dei necessari approfondimenti”.

Secondo i recenti dati di Anmil muoiono in media 3 persone al giorno sul posto di lavoro

