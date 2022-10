È successo a Roncadelle. L'uomo si era rifiutato di lasciare il figlio al termine di un incontro protetto: sarà arrestato

Da quanto si apprende l’uomo barricato in casa con il figlio di quattro anni a Roncadelle, in provincia di Brescia, ha aperto la porta ai carabinieri. Il bambino sta bene. Sono andate avanti per ore le trattative con il padre separato che avrebbe aggredito un assistente sociale rifiutandosi di lasciare il bambino al termine di un incontro protetto a Rodengo Siano. L’uomo è poi fuggito nell’abitazione di Roncadelle dove si è barricato all’interno con il piccolo.

Il procuratore capo di Brescia, Francesco Prete, conferma a LaPresse che l’uomo sarà arrestato. L’ipotesi è quella di sequestro di persona da un punto di vista tecnico, anche se potrebbe essere contestualizzata rispetto ai fatti. Nel corso della mattinata verrano vagliati anche gli episodi della giornata di ieri come la presunta aggressione all’assistente sociale durante una visita protetta con il figlio da parte del padre separato.

