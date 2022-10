La protesta del sindacato Usb con l'impennata delle tariffe

In piazza Cavour a Milano la protesta del sindacato Usb contro l’impennata dei prezzi dell’energia. Davanti alla sede dell’Arera (L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) bruciato il fac-simile gigante di una bolletta per “manifestare in modo palese la contrarietà delle politiche dello Stato anche in tema di energia”.

