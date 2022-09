Il genitore del bambino disperso nell'alluvione nelle Marche

Il papà del piccolo Mattia annuncia un esposto in procura dopo il ritrovamento del corpo del figlio che era disperso dopo l’alluvione nelle Marche di giovedì 15 settembre.”Ho sentito dentro di me il bisogno di chiamare un mio amico avvocato. Presenteremo un esposto in Procura: perché non è possibile nel 2022 morire per una pioggia”. Lo ha detto al Corriere della Sera Tiziano Luconi, il padre del piccolo Mattia morto nell’alluvione del 15-16 settembre nelle Marche.

“Non voglio – ha affermato Luconi – che succeda mai più, non voglio che altri Mattia vengano sacrificati in questo modo, che altri genitori piangano la morte dei propri figli”. “Chiedo – ha concluso -: perché l’allerta non è scattata? Ad Arcevia, a Cantiano, già dalle 19.20 stavano sott’acqua”.

