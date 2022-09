Sono stati raggiunti accordi importanti in materia di scambio di buone pratiche in ambito 'cyber'

È in corso, presso il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU) di Vicenza, la conferenza di vertice (G4) delle gendarmerie e delle forze di polizia europee a statuto militare, tra cui l’Arma dei Carabinieri, la Gendarmerie Nationale francese, la Guardia Civil spagnola e la Guardia Nacional Repubblicana portoghese.

Recepiti gli obiettivi comuni in materia di formazione congiunta e tutela ambientale, sono stati raggiunti accordi importanti in materia di scambio di buone pratiche in ambito ‘cyber’. I campi della tecnologia e del mondo virtuale rappresentano non più il futuro ma una sfida attuale, in cui è necessario restare al passo con i tempi e garantire solidità e sicurezza istituzionale.

Nell’ambito della cooperazione internazionale, i vertici delle forze di polizia riunitisi a Vicenza hanno concordato un potenziamento congiunto del partenariato pubblico-privato e della formazione cyber, anche attraverso periodici incontri di esperti e la partecipazione a progetti europei, con la promozione di un modello di prossimità del mondo virtuale.

Per raggiungere gli obiettivi preposti, sono state elaborate proposte finalizzate al miglioramento della comunicazione operativa tramite la formazione, la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo comuni e l’intervento in settori di frontiera come il metaverso. Sarà importante la collaborazione tra le 4 gendarmerie e forze di polizia europee a statuto militare, per la ricerca e la valorizzazione di giovani talenti che aprano la strada alla costante scoperta del mondo virtuale.