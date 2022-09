Il piccolo si è spento in ospedale lo scorso 17 settembre. L'incidente, invece, è avvenuto il 18 luglio

È stata disposta l’autopsia per accertare le cause della morte del bimbo di 6 anni di Francavilla Fontana (Brindisi), avvenuta lo scorso 17 settembre all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove era ricoverato dopo aver bevuto varechina scambiata per acqua.

L’incarico per l’esame autoptico sarà conferito il 27 settembre dal pm della procura di Bari. Su quanto accaduto è in corso anche un’inchiesta della procura di Brindisi. Stando a quanto accertato fino ad ora, il 18 luglio scorso, il bimbo ha bevuto da una bottiglia trovata nella cucina dell’abitazione pensando fosse acqua. A casa, in quel momento, c’era la mamma che, in preda alla disperazione, si è lanciata dal terzo piano. La donna è ancora ricoverata. Sequestrati i telefonini in uso ai genitori del bambino.

