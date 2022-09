La ministra Lamorgese in visita nei territori colpiti: "Qui per essere vicina alla popolazione"

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha annunciato “un’indagine finalizzata all’accertamento della regolarità e dell’appropriatezza delle procedure adottate e dei comportamenti assunti da parte delle competenti strutture organizzative della Protezione civile regionale, in relazione all’evento alluvionale che ha colpito il nostro territorio, evidenziando eventuali disfunzioni e responsabilità”.

Il governatore ha scritto questa mattina al Segretario generale della Regione per “chiedere di istituire, nelle forme previste dalla legge, una Commissione tecnica” che si occupi degli accertamenti. Per Acquaroli si tratta di “un atto necessario a garanzia di tutti”.

Lamorgese in visita: “Qui per essere vicina alla popolazione”

“Una visita per essere vicini a coloro che hanno perso famigliari e anche ai feriti sperando che ci sia rapidamente una riapertura delle attività produttive, delle scuole, un riavvio di una vita normale, e che l’esperienza vissuta in questo periodo ci faccia pensare all’importanza della prevenzione nella cura del territorio”. Così la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in visita oggi ai territori delle Marche colpiti dall’alluvione dello scorso 15 settembre.

La titolare del Viminale visiterà i comuni di Barbara, Ostra (fraz. di Pianello) e Senigallia anche per un sopralluogo al ponte distrutto dall’alluvione, insieme al presidente della Regione Francesco Acquaroli, ai sindaci e al prefetto di Ancona. Con lei anche il capo dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Laura Lega, al capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Guido Parisi, e al direttore centrale per l’Emergenza, il Soccorso tecnico e l’Antincendio boschivo, Marco Ghiment.

