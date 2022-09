La polizia di Stato ha arrestato due uomini, uno di 54 anni e l'altro di 38 anni

Spunta il video della rapina ad un furgone tabacchi con sequestro di persona avvenuto lo scorso 14 giugno a Palermo. Le immagini del colpo sono state riprese dal sistema di videosorveglianza del mezzo e dalle telecamere della zona. Nel video si vedono due individui minacciare i dipendenti della ditta che trasporta le sigarette in pieno giorno nel capoluogo siciliano. La coppia si fa aprire lo sportello e porta via otto colli di “bionde” per un valore di 15 mila euro. I due dipendenti, dopo aver subito il furto, restano chiusi dentro il cassone del furgone. Per questa rapina la polizia di Stato ha arrestato due uomini, uno di 54 anni e l’altro di 38 anni.

