Foto: Claudio Furlan

Sul muro il simbolo di 'Guerrieri vivi', un'organizzazione no vax

Blitz no-vax all’ingresso di Pontida, in provincia di Bergamo, nel giorno del raduno leghista. Alcune scritte in vernice rossa come ‘Salvini criminale’, ‘Salvini nazi’ e ‘Servo del Nwo (New world order, nuovo ordine mondiale, ndr)’ sono state apposte su un muro all’altezza della rotatoria che porta al paese. L’attacco è rivendicato dal gruppo ‘Guerrieri vivi’, il cui logo trova spazio due volte sullo stesso muro.

