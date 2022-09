Foto: Twitter Open Arms

Diciannove le persone portate in salvo nel Mediterraneo centrale

Un’imbarcazione alla deriva in acque internazionali, nel Mediterraneo centrale, con 19 persone a bordo è stata soccorsa da Open Arms. Tra loro 6 bimbi, 2 dei quali neonati. “Arrivano dalla Siria, dal Sudan, spiega l’ong spagnola”. Una donna invece è caduta in acqua senza che fossero in grado di recuperarla. Lo riferiscono le persone soccorse. “A quanto pare viaggiava con il cugino a bordo dell’imbarcazione, da giorni alla deriva e priva di soccorsi. Il Mediterraneo continua ad uccidere”, scrive Open Arms su Twitter.

