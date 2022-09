Secondo gli investigatori i due erano al vertice di un gruppo che ha emesso fatture false per 500 milioni

Hanno affrontato l’interrogatorio davanti al gip Giuliano Rossini e Silvia Fornari, la coppia di Gussago in Franciacorta che in giardino aveva sotterrato contanti per 8 milioni di euro. Marito e moglie, difesi dall’avvocato Lorenzo Cinquepalmi “hanno fatto dichiarazioni spontanee, ammettevano la sostanza degli addebiti della Procura. Ha detto il loro difensore – . Sui singoli episodi contestati, però, si riservano di approfondire un un successivo interrogatorio davanti al pubblico ministero”.

Nel giardino della coppia a Gussago in Franciacorta la Guardia di Finanza e i carabinieri hanno trovato oltre 8 milioni di euro in contanti, nascosto in diversi pozzetti. I due coniugi, per gli investigatori, erano al vertice di un gruppo che ha emesso fatture false per oltre 500 milioni di euro e ha evaso il fisco per altri 90 milioni. I due si sono resi irreperibili per un paio di giorni prima di costituirsi. Il marito è in carcere a Cremona e la moglie a Brescia. Le indagini sono ancora in corso per capire a chi appartenga esattamente il denaro. Arrestati anche il figlio 22enne della coppia e la zia materna, che sono ai domiciliari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata