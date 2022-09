A Ice-Agenzia è stato assegnato oggi uno dei Forbes Social Awards

“Questo è un graditissimo riconoscimento per lo sforzo di promuovere il nation branding dell’Italia, cioè una nuova visione del nostro Paese che vogliamo dare e abbiamo dato all’estero in questo oltre anno e mezzo in cui abbiamo lavorato con le nostre ambasciate, i nostri uffici all’estero, con il consorzio che si è aggiudicato la gara, proprio per dare un segnale chiaro della nostra vitalità, che vada oltre i classici stereotipi positivi del nostro Paese ma che tocchi tutte le punte di eccellenza anche nella tecnologia, nella cultura, nel turismo. Quindi un grande riconoscimento per il nostro Paese per l’attività che abbiamo fatto come Ice e ministero degli Affari esteri”. Lo ha detto Roberto Luongo, direttore generale di Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, a cui oggi è stato assegnato uno dei Forbes Social Awards, premio che la rivista internazionale ha riconosciuto per la campagna ‘Italy is simply straordinary: ‘beIT’, per la promozione del Made in Italy e a sostegno delle esportazioni italiane e dell’internazionalizzazione del sistema economico nazionale, condotta con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e realizzata da Pomilio Blumm con Triboo Digitale, Triboo Mediahouse e Lventure Group. Per Giuseppe Sconamiglio, capo delegazione della Presidenza italiana del g20, è un riconsocimento “molto gradito” e “un grande risultato”. Per la Farnesina che “ideato e guidato l’operazione” si tratta di un riconoscimento importante e di una “operazione senza precedenti”, ha detto infine Lorenzo Angeloni , Direttore generale di Promozione del Sistema Paese

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata