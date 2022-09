Oggi sono tornati in classe oltre 7 milioni di studenti in tutta Italia e senza restrizioni anti-Covid. Addio, dunque, all’obbligo di indossare la mascherina, se non per i più fragili, e alla Dad. Tornano in classe anche i prof non vaccinati. Dopo Bolzano, dove gli alunni hanno ripreso le lezioni già lo scorso 5 settembre, prime campanelle in Lombardia, Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Veneto e la Provincia di Trento, ultimi a entrare in classe saranno invece Sicilia e Valle d’Aosta il 19 settembre.

