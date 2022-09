Impegnati diversi agenti di Polizia di Stato, GdF, e Polizia Locale

(LaPresse) Proseguono senza sosta le operazioni straordinarie interforze ad ‘Alto Impatto’, con un servizio straordinario svoltosi nell’area della Stazione Ferroviaria Roma Termini, da parte dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale, così come pianificato in sede di Tavolo Tecnico in Questura, seguendo le indicazioni emerse in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’area interessata al servizio è stata quella compresa nei piani stradali di via Giovanni Giolitti, via Alfredo Cappellini, via Principe Amedeo, via Gioberti, con particolare attenzione ai cosiddetti ballatoi.Tre le persone arrestate: 2 per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e una con a carico un mandato di cattura europeo per estradizione per reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata